Un bambino di due anni ha perso la vita durante un intervento chirurgico all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo. Si chiamava Adam Mohamed Abdelmoeti Ibrahim Seddik e stava affrontando un’operazione programmata. Prima dell’intervento, il bambino aveva passato il tempo a giocare e ridere. La famiglia ha confermato che Adam aveva mostrato segni di vitalità prima dell’intervento, ma non ha fornito dettagli sulle circostanze che hanno portato al decesso.

Bambino morto a Rovigo durante intervento: chi era Adam e cosa è successo. Si chiamava Adam Mohamed Abdelmoeti Ibrahim Seddik, aveva due anni, ed è morto dopo un intervento chirurgico programmato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo. La vicenda ha portato i genitori a presentare una denuncia, mentre la magistratura è chiamata a fare piena luce su quanto accaduto. Il piccolo, di origini egiziane, era entrato in ospedale per un’operazione considerata non urgente ma necessaria. Secondo il racconto della famiglia, il bambino era arrivato sereno, “ridendo e giocando”, senza segnali che potessero far presagire un epilogo così drammatico.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Bambino morto a Rovigo durante intervento, Adam aveva 2 anni: ‘Prima rideva e giocava’

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