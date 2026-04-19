Roveredo di Pocenia | sfida alla trota per i giovani pescatori

Il 26 aprile, i laghetti Nardon di Roveredo di Pocenia ospiteranno una competizione dedicata alla pesca alla trota, rivolta ai giovani appartenenti alla categoria Pierini. L’evento, promosso dall’Associazione Sport Pescatori Carlino, rappresenta una prima iniziativa promozionale e sociale nel contesto locale. La gara si svolgerà presso i laghetti, coinvolgendo i partecipanti in una sfida amichevole rivolta ai giovani pescatori.

I laghetti Nardon di Roveredo di Pocenia si preparano ad accogliere una nuova generazione di appassionati il prossimo 26 aprile, quando l’Associazione Sport Pescatori Carlino organizzerà la prima competizione promozionale e sociale dedicata alla pesca alla trota per la categoria Pierini. L’evento, pensato per ragazzi e ragazze con un’età massima di 14 anni, prevede che i giovani partecipanti siano sempre accompagnati dai propri genitori e debbano essere regolarmente tesserati per poter prendere parte alla sfida. Nuove opportunità competitive e gestione della partecipazione. L’iniziativa dell’APS Carlino introduce una novità significativa per...🔗 Leggi su Ameve.eu

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una giornata di pesca, per i giovanissimi, ai laghetti di roveredo di pocenia a cura di aps carlinoDomenica 26, ai laghetti Nardon di Roveredo di Pocenia, si svolgerà la 1a gara promozionale sociale di pesca alla trota della categoria Pierini.

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