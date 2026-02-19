Pesca alla trota in Umbria si parte | immessi 17 quintali di iridee sterili

La Regione Umbria ha avviato il ripopolamento dei fiumi Chiascio, Topino e Nera con 17 quintali di trote iridee sterili, in vista dell'apertura della pesca prevista per domenica 22 febbraio. Questa operazione mira a garantire un buon afflusso di pesci e a migliorare le condizioni ambientali dei corsi d’acqua. I volontari e gli operatori hanno lavorato negli ultimi giorni per immettere le trote, che saranno disponibili per i pescatori a partire dalla prossima settimana. L’obiettivo è offrire un’esperienza più sicura e sostenibile a tutti gli appassionati.

Diciassette quintali di trote iridee sterili nei fiumi Chiascio, Topino e Nera. La Regione Umbria, in previsione dell’apertura della pesca alla trota, fissata per domenica 22 febbraio, sta effettuando un intervento di ripopolamento ittico. Il programma di ripopolamento, scrive Palazzo Donini, “è stato reso possibile grazie al parere favorevole del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), espresso con Decreto direttoriale della direzione generale per il Patrimonio naturalistico e mare (Pnm) n. 232 del 30 aprile 2024. Le operazioni saranno svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel parere di Ispra, parte integrante dello stesso decreto”.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Pesca sportiva, in Umbria ripopolamento con 17 quintali di trote iridee: "Lavoriamo per sostenere l’attività sportiva e tutelare gli ecosistemi fluviali"La Regione Umbria ha portato in acqua 17 quintali di trote iridee sterili per ripopolare i fiumi, dopo aver deciso di farlo per sostenere la pesca sportiva e proteggere gli ecosistemi locali. Perugia. Gara di pesca alla trota a Ponte Pattoli: ancora posti disponibili per il 18 gennaio 2026A Perugia, il 18 gennaio 2026, si svolge la gara di pesca alla trota presso il Lago Carpe Diem 2 a Ponte Pattoli. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gestione della pesca alla trota nella provincia di Verona. Analisi della situazione; Regione promuove il ripopolamento in vista della pesca alla trota; I vincitori della prima prova del campionato sammarinese di pesca alla trota; Pesca sportiva, al via domenica la stagione della trota nelle Marche. Pesca sportiva, domenica 22 febbraio al via stagione della trota nelle MarcheDomenica 22 febbraio è il giorno di apertura della pesca alla trota nelle acque regionali di categoria A-ZTM, A e B. (ANSA) ... ansa.it Sora, Francesco Tersigni primo all’Interprovinciale 2026 di pesca alla trota in lagoFrancesco Tersigni conquista il primo posto all’Interprovinciale 2026 di pesca alla trota con esche artificiali in lago. Primo titolo con la RIPALIMOSANI per il pescatore sportivo di Sora. sora24.it Pesca #sportiva: domenica 22 febbraio al via la stagione della trota nelle Marche facebook Pesca sportiva: domenica 22 febbraio al via la stagione della trota nelle Marche. x.com