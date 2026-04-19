La missione spaziale europea e statunitense si avvia verso una nuova fase con il lancio del rover Rosalind Franklin, programmato entro la fine del 2028 dal Kennedy Space Center in Florida. Questo rover fa parte della missione ExoMars, che punta a esplorare le caratteristiche del suolo marziano e cercare tracce di vita passata sul pianeta rosso. La partenza rappresenta un passo importante nel progetto di indagine planetaria delle due agenzie spaziali.

La missione ExoMars si prepara a una svolta decisiva con il lancio del rover Rosalind Franklin, previsto entro la fine del 2028 dal Kennedy Space Center in Florida. L’esploratore dell’ESA, che raggiungerà la superficie marziana nel 2030, utilizzerà un razzo Falcon Heavy di SpaceX per intraprendere un viaggio caratterizzato da una rotta più lunga rispetto ai canoni standard, scelta strategicamente per evitare le tempeste di polvere stagionali durante la fase di atterraggio. Un percorso tortuoso tra ostacoli politici e tecnici. Il progetto, concepito già nel 2001, ha affrontato una serie di rinvii che ne hanno messo alla prova la tenuta. Sebbene l’avvio della collaborazione con la NASA fosse stato stabilito nel 2009, l’agenzia statunitense decise di ritirarsi tre anni dopo a causa di limitazioni nei fondi disponibili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rover su Marte: la nuova sfida di ESA e NASA per cercare la vita

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