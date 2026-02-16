Perchè su Marte il tramonto è blu | cosa dicono le osservazioni della NASA

La NASA ha scoperto che su Marte il tramonto appare blu a causa della polvere presente nell’atmosfera. Le immagini scattate dai rover, tra cui Spirit, Curiosity e Perseverance, mostrano come questa polvere contribuisca a diffondere la luce solare e a creare un alone di colore azzurro attorno al Sole. Questa particolare caratteristica si osserva soprattutto nelle ore serali, quando il cielo si tinge di colori insoliti.

Dove si trova il fiume rosso studiato dalla NASA perché sembra di essere su Marte Il Fiume Rosso, studiato dalla NASA per il suo aspetto simile a quello di Marte, si trova in Australia. NASA: i meteoriti non spiegano le molecole organiche su Marte La NASA ha annunciato che i meteoriti non possono spiegare la presenza di molecole organiche complesse trovate su Marte, una scoperta che mette in discussione le ipotesi sulle origini della vita sul pianeta.