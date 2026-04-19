A Rouen si avvicina la finale del torneo WTA 250, con due giocatrici ucraine che si contenderanno il titolo. La testa di serie numero 1, una veterana con numerosi match alle spalle, affronterà una giovane debuttante che ha conquistato il passaggio alla finale in modo rapido. La partita promette di mettere insieme esperienza e vivacità, con entrambe le atlete pronte a dare il massimo sul campo.

Il campo del WTA 250 di Rouen si prepara a ospitare una finale che vedrà protagonista esclusivamente l’Ucraina, mettendo di fronte la determinazione della testa di serie numero 1 e l’ascesa fulminea di una debuttante. Marta Kostyuk e Veronika Podrez si sfideranno per il trofeo francese in un confronto che divide la solidità di un ranking consolidato con l’irruenza di una giocatrice nata a Nova Kakhovka e cresciuta in Francia. L’autorità di Kostyuk e il cammino verso la seconda finale del 2026. Marta Kostyuk arriva a questo appuntamento decisivo confermando il proprio primato tecnico nel tabellone. La ventiduenne, attualmente posizionata alla numero 28 del ranking mondiale, ha mostrato una prestazione di assoluto comando nella semifinale, dove ha travolto Tatjana Maria con un punteggio netto di 6-3, 6-0.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rouen, finale tutta ucraina: la veterana Kostyuk contro la folgore Podrez

Notizie correlate

WTA Rouen 2026: Kostyuk-Podrez, finale tutta ucraina in FranciaSostanzialmente quello che si sta per verificare, nella giornata di domani, a Rouen è un momento storico per il tennis in Ucraina.

WTA Rouen 2026, continua la favola Podrez. Avanzano Kostyuk e CirsteaIl torneo WTA di Rouen torna in campo per disputare i match dei quarti di finale.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: WTA Rouen 2026: Kostyuk-Podrez, finale tutta ucraina in Francia; WTA Rouen 2026: Ci sarà una finale ucraina con Kostyuk come favorita; WTA Rouen: finale tutta ucraina, Kostyuk favorita contro la sorpresa Podrez; WTA 250 Rouen – stop agli ottavi per Elisabetta Cocciaretto, sorpresa dall’ucraina Podrez.

WTA Rouen: finale tutta ucraina, Kostyuk favorita contro la sorpresa PodrezTennis - WTA | La numero 1 del seeding domina Maria, mentre la 19enne Podrez – partita dalle qualificazioni – sfrutta il ritiro di Cirstea: in palio il titolo ... ubitennis.com

WTA Rouen 2026: Kostyuk-Podrez, finale tutta ucraina in FranciaSostanzialmente quello che si sta per verificare, nella giornata di domani, a Rouen è un momento storico per il tennis in Ucraina. Marta Kostyuk e ... oasport.it

Giornata ricchissima: in Catalogna sfida Rublev-Fils, in Baviera l’azzurro Cobolli cerca il titolo contro Shelton. Finali anche a Rouen e Stoccarda, oltre al doppio con Herbert/Vavassori - facebook.com facebook

Marta Kostyuk e Veronika Podrez daranno vita alla prima e storica finale tutta ucraina sul circuito WTA a Rouen x.com