Sanremo in bilico tra ascolti e rivalità | il duello di strategie tra conduttori e eventi sportivi in diretta

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina e già si parla di un’edizione difficile. Tra ascolti da conquistare e rivalità con altri eventi, i conduttori devono affrontare una vera sfida. Dal 24 al 28 febbraio, la gara si gioca non solo con le altre reti, ma anche con grandi eventi sportivi in diretta. La competizione si fa sempre più intensa e le strategia sono già in movimento.

Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a un test d’ascolti senza precedenti. Dal 24 al 28 febbraio, la kermesse canora più longeva d’Italia dovrà affrontare una concorrenza mai vista prima: non solo le grandi emittenti nazionali, ma anche eventi sportivi di alto impatto. Il 24 e il 25 febbraio, in coincidenza con le prime due serate del festival, si giocheranno i ritorni dei playoff di Champions League. Inter, Juventus e Atalanta, tre squadre con un seguito immenso, saranno in campo su, dove la programmazione sportiva ha sempre un’audience stabile e prevedibile. L’assenza di un derby tra italiane, con tutte e tre le formazioni in posizioni di testa, non attenua il rischio di una flessione degli ascolti: il calcio europeo, in un momento in cui il pubblico tende a concentrarsi su eventi con esiti incerti, potrebbe attrarre spettatori che altrimenti avrebbero seguito il palinsesto del teatro Ariston. 🔗 Leggi su Ameve.eu

