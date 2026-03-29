Dall’Albania all’Italia sul barcone carico di speranze | oggi è proprietario di tre hotel e presidente di un Rotary Club

Nel 1998, un giovane albanese arrivò in Italia su un barcone, lasciando il suo paese alle spalle. Dopo aver affrontato il viaggio, nel corso degli anni ha costruito un percorso che lo ha portato a possedere tre hotel e a ricoprire la carica di presidente di un Rotary Club. La sua storia si lega a un percorso di crescita personale e professionale nel territorio italiano.

Klodian Matija è una figura conosciuta sul territorio, non soltanto per la sua lunga esperienza nel settore alberghiero, ma anche per il ruolo che ricopre come presidente del Rotary Club Cesenatico Mare Arrivò in Italia nel 1998 dall’Albania, a soli 16 anni, su un barcone carico di speranze, paure e voglia di costruirsi un futuro. Oggi, quasi trent’anni dopo, Klodian Matija è diventato proprietario della società Hgs Hotel di Bellaria Igea Marina, che comprende tre strutture ricettive: l’Hotel St. Moritz, l’Hotel Diana e la Sweet Home Appartamenti. È una storia che parla di impegno, di sacrificio e di integrazione autentica. Una di quelle vicende che dimostrano come, con dedizione, serietà e spirito di sacrificio, sia possibile costruire passo dopo passo un percorso importante, umano e professionale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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