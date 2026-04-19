Rotary a Valmadrera | scoperta l’eccellenza del polo per la disabilità

Il Rotary Club Lecco Manzoni ha visitato il polo dedicato alle disabilità situato a Valmadrera, in viale Promessi Sposi. La visita aveva lo scopo di conoscere da vicino le attività svolte dall’associazione Oltre Noi, che gestisce la struttura. L’iniziativa si è svolta con l’obiettivo di approfondire le modalità di intervento e i servizi offerti alle persone con disabilità della zona.

Il Rotary Club Lecco Manzoni ha organizzato una visita conoscitiva presso il polo delle disabilità di Valmadrera, situato in viale Promessi Sposi, per approfondire le attività dell'associazione Oltre Noi. L'incontro, che ha la guida del presidente Antonio Rusconi, ha riunito rappresentanti istituzionali e operatori del settore per osservare da vicino i servizi gestiti dalla Fondazione Sacra Famiglia. La serata è iniziata alle ore 19 con un percorso guidato attraverso gli spazi della struttura, d .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rotary a Valmadrera: scoperta l’eccellenza del polo per la disabilità Notizie correlate La ministra per le Disabilità a Cesenatico per il convegno del Rotary Club: attesa Alessandra LocatelliLa Riviera si prepara ad accogliere la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, attesa a Cesenatico per una serata di confronto dedicata ai... Il Prof. Ascierto ospite del Rotary Club: serata tra scienza, eccellenza e impegno socialeTempo di lettura: 2 minutiNella giornata di ieri, venerdì 10 aprile, presso la suggestiva cornice di Masseria Roseto, il Rotary Club di Benevento ha...