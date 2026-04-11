Il Prof Ascierto ospite del Rotary Club | serata tra scienza eccellenza e impegno sociale

Venerdì 10 aprile, presso Masseria Roseto, il Rotary Club di Benevento ha organizzato un incontro con il Prof. Ascierto, noto ricercatore nel campo delle scienze mediche. La serata ha visto la partecipazione di numerosi soci e ospiti, coinvolti in un momento dedicato alla divulgazione scientifica e all’impegno sociale. L'evento si è svolto in un ambiente informale e accogliente, con interventi e approfondimenti sulla ricerca e sui progetti di solidarietà.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella giornata di ieri, venerdì 10 aprile, presso la suggestiva cornice di Masseria Roseto, il Rotary Club di Benevento ha promosso un incontro di altissimo profilo scientifico e umano. Protagonista della serata è stato il Prof. Paolo Antonio Ascierto, scienziato di fama mondiale e figura di riferimento nella lotta contro i tumori. L’evento si è aperto con una Lectio Magistralis dal titolo “Il melanoma: dalla prevenzione al trattamento”. Il Prof. Ascierto, nato nel Sannio e oggi Direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative presso l’Istituto “Pascale” di Napoli, ha illustrato le ultime frontiere della ricerca.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Prof. Ascierto ospite del Rotary Club: serata tra scienza, eccellenza e impegno sociale Il rettore Casini ospite del Rotary. Club PucciniUna serata all’insegna della conoscenza, dell’orgoglio territoriale e del riconoscimento al merito. Leggi anche: Giornata di raccolta del farmaco, il Rotary Club Arezzo Est rinnova il suo impegno