Gli studenti del Liceo Scientifico R. Piria di Rosarno hanno partecipato a una rappresentazione teatrale intitolata La strada interrotta, dedicata a Francesca Morvillo, presso il Teatro Cilea. L’evento ha coinvolto i giovani in una performance che ha affrontato temi legati alla legalità e alla memoria civile. La partecipazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e ha previsto un confronto diretto con l’opera e i suoi contenuti.

Gli studenti del Liceo Scientifico R. Piria di Rosarno hanno vissuto un momento di profonda riflessione civile partecipando alla messa in scena teatrale dedicata a Francesca Morvillo, intitolata La strada interrotta, presso il Teatro Cilea. L’iniziativa, che ha coinvolti i ragazzi guidati dalla dirigente Mariarosaria Russo, si è configurata come un potente strumento di educazione alla cittadinanza attiva, trasformando la memoria storica in un percorso formativo concreto per le nuove generazioni. Il valore pedagogico della memoria al Liceo Piria. L’esperienza proposta agli studenti del liceo di Rosarno non si è limitata a una semplice visione spettacolistica, ma è stata strutturata come un vero e proprio modulo di apprendimento trasversale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rosarno, il teatro insegna la legalità: i giovani del Piria in scena

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