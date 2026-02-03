Rosarno e il Piria | progetto internazionale per la sostenibilità e l’educazione verde

Questa settimana il liceo Piria di Rosarno ha ospitato delegazioni da cinque Paesi diversi nell’ambito del progetto Erasmus+ GreenArt4All. Gli studenti stranieri sono arrivati per imparare e lavorare su temi di sostenibilità e educazione ambientale. Durante gli incontri, si sono confrontati con docenti e studenti locali, partecipando a laboratori e attività pratiche. L’obiettivo è promuovere una maggiore attenzione all’ambiente attraverso l’arte e l’educazione. La scuola di Rosarno si conferma un punto di riferimento internazionale in questo settore.

Il progetto Erasmus+ GreenArt4All ha visto il Piria di Rosarno come punto di riferimento internazionale, con l'ospitaggio di delegazioni da cinque Paesi: Turchia, Germania, Ceca e Portogallo. L'incontro, tenutosi nell'ambito di un meeting internazionale, ha rappresentato un'importante occasione per condividere esperienze e metodi didattici innovativi in ambito educativo sostenibile. L'Istituto Raffaele Piria, a Reggio Calabria, ha dimostrato il suo ruolo come istituzione europea di primo piano, con un'offerta formativa fortemente internazionalizzata. La mobilità studentesca e docenti provenienti da diversi paesi europei è ormai una pratica consolidata.

