Sport e legalità Versace incontra gli studenti dell’Ite Piria-Ferraris-Da Empoli

Gli studenti dell’Ite Piria-Ferraris-Da Empoli hanno incontrato Versace per parlare di sport e legalità. L’incontro si è tenuto a Palazzo Alvaro durante la settimana dello studente. Il messaggio principale è stato chiaro: lo sport deve essere una palestra di valori e uno strumento di crescita, personale e collettiva. Versace ha spiegato che il rispetto delle regole e la correttezza sono fondamentali per vivere lo sport in modo autentico e positivo. Gli studenti hanno ascoltato con attenzione, consapevoli dell’importanza di mantenere alta la morale nello sport e nella vita.

"Lo sport come scuola di vita, palestra di valori e strumento di crescita personale e collettiva”: è il messaggio al centro dell’incontro “Sport e legalità, la morale dello sport”, che si è svolto a Palazzo Alvaro nell’ambito della settimana dello studente, promosso dall’Ite Piria-Ferraris-Da.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Sport Legalità Istituto Piria-Ferraris-Da Empoli, consegnati gli attestati agli studenti impegnati nel servizio di assistenza all’Eremo L'inventore del primo programma per computer 'incontra' gli studenti del Ferraris-Buccini Un momento unico ed emozionante ha coinvolto gli studenti dell’Istituto Ferraris-Buccini di Marcianise, che hanno incontrato l’inventore del primo programma per computer. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Sport Legalità Argomenti discussi: Giusy Versace: Nei sogni sono intera. Ho perso due gambe ma ho fatto cose straordinarie. Il giorno dell’incidente? Una festa tutti gli... Sport e legalità, Versace incontra gli studenti dell’Ite Piria-Ferraris-Da EmpoliA Palazzo Alvaro un momento di confronto e dialogo all'insegna del rispetto in occasione della settimana dello studente con la partecipazione di atleti, arbitri e testimonianze dal mondo sportivo ... reggiotoday.it Palazzo Alvaro, Versace incontra gli studenti dell’Ite Piria-Ferraris-Da Empoli al convegno Sport e legalità, la morale dello sportIl sindaco metropolitano ff ha sottolineato l’importanza di rispetto delle regole, lealtà, sacrificio, felicità e delusioni ... reggiotv.it Secondo appuntamento con l'open day all'Ite "Piria, Ferraris/Da Empoli". Vi ricordiamo che c'è ancora tempo per iscriversi fino alle ore 12 del 14 febbraio e che la nostra segreteria è disponibile ad offrirvi tutto il supporto necessario. Prossimo ed ultimo appunta - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.