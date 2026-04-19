È stato pubblicato in formato digitale “LUX (Complete Works)”, un album completo dell’artista Rosalìa, disponibile attraverso Columbia Records. Questo lavoro rappresenta la versione integrale del progetto “Lux”, che ha ottenuto la certificazione Oro in Italia. Rosalìa, cantante di rilievo nel panorama musicale, ha vinto due premi Grammy e undici Latin Grammy Awards. La nuova uscita segue la versione originale dell’album, apprezzata dal pubblico e dalla critica.

LOS ANGELES – È uscito in digitale “LUX (Complete Works)” (Columbia Records), la versione completa dell’acclamato album “Lux” (certificato Oro in Italia) di Rosalìa, tra le artiste più influenti e rivoluzionarie della musica contemporanea, vincitrice di 2 Grammy Awards e di 11 Latin Grammy Awards. “Lux (Complete Works)” contiene i 4 brani che fino ad ora erano disponibili solo nelle versioni fisiche dell’album: “Jeanne”, “Novia Robot”, “Dios es un Stalker (versìon Francotiradora)” e il nuovo singolo in dialetto siciliano “FOCU ‘RANNI”, il cui video è online in esclusiva su Apple Music e Spotify. Questa la tracklist completa di “LUX (Complete Works)”: 1.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Rosalìa: è uscito in digitale “Lux (Complete Works)”

ROSALÍA - LUX ALBUM REVIEW

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