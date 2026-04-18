Oggi è stato reso disponibile in formato digitale l'album intitolato “Lux (Complete Works)”, pubblicato dall'etichetta Columbia Records. Il disco raccoglie tutte le tracce registrate dall'artista, offrendo ai fan un'ampia panoramica del suo lavoro. La pubblicazione segue altri progetti musicali e viene diffusa attraverso le piattaforme di streaming digitale. Nessuna versione fisica è ancora prevista, almeno per il momento.

Milano, 18 apr. (askanews) – È uscito in digitale “Lux (Complete Works)” (Columbia Records), la versione completa dell’acclamato album “Lux” (certificato ORO in Italia) di Rosalía, tra le artiste più influenti e rivoluzionarie della musica contemporanea, vincitrice di 2 Grammy Awards e di 11 Latin Grammy Awards. “Lux (Complete Works)” contiene i 4 brani che fino ad ora erano disponibili solo nelle versioni fisiche dell’album: “Jeanne”, “Novia Robot”, “Dios es un Stalker (versìon Francotiradora)” e il nuovo singolo in dialetto siciliano “Focu ‘ranni”, il cui video è online in esclusiva su Apple Music e Spotify. Questa la tracklist completa di “LUX (Complete Works)”: 1.🔗 Leggi su Ildenaro.it

ROSALÍA - LUX ALBUM REVIEW

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Rosalía pubblica in digitale l’album Lux (Complete Works); Rosalia, è uscita la versione deluxe di Lux e il nuovo singolo Focu Ranni in siciliano; ROSALÍA pubblica LUX (Complete Works): la versione digitale completa; Rosalía, esce in digitale l'album Lux (Complete Works).

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