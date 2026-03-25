Durante un evento musicale a Milano, l’artista ha annunciato di aver vomitato e di non sentirsi in grado di proseguire il concerto. Dopo circa un’ora dall’inizio, ha comunicato di dover interrompere lo spettacolo a causa di un’intossicazione alimentare. La performance, molto attesa, si è conclusa prematuramente senza ulteriori repliche dell’artista.

“ Sto male, ho appena vomitato. Non me la sento di continuare, mi dispiace moltissimo ”. Rosalìa era stata un trionfo, ma una intossicazione alimentare la costringe a sospendere il concerto a neanche un’ora dall’inizio. È la fine del secondo atto quando le luci si accendono e viene comunicato che il concerto è sospeso. Era l’evento a cui bisognava esserci, a Milano. E infatti l’artista catalana non delude i fan: con le sue vocalità liriche mischiate al reggaeton e al flamenco, le sue tredici lingue, latino compreso, merletti, tutù, punte da ballerina, scatole, gonne a ruota e guanti. Rosalìa arriva a Milano all'Unipol Forum di Assago e, va da sé che l'evento, sold-out in un’ora, era destinato a essere un trionfo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rosalìa sospende il suo “Lux” a Milano: “Sto male, non posso continuare”

Articoli correlati

Leggi anche: Rosalía arriva a Milano con il Lux Tour: i look sul palco e la felpa “da suora” virale online

Fabrizio Corona, le parole dopo il ricovero: “Sto male e non riesco a guarire, ma non posso fermarmi”Qualche giorno fa Fabrizio Corona si era mostrato su X su un letto d'ospedale, suscitando curiosità e preoccupazione tra i suoi fan.