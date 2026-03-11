Rose Villain, cantante milanese, ha annunciato di essere incinta, condividendo la notizia sui social. La artista e suo marito, Andrea Ferrara, noto come Sixpm, aspettano il primo figlio. La comunicazione ha suscitato entusiasmo tra i follower della cantante, che hanno commentato con affetto l’annuncio. La coppia non ha fornito dettagli aggiuntivi sulla gravidanza o sulle future tappe.

Nei frame del video si vedono momenti intimi dei passati mesi, dall'ecografia alla commozione condivisa con il marito Andrea Ferrara, in arte Sixpm, produttore discografico con il quale Rose Villain è convolata a nozze a New York nel maggio 2022. «Baby, è da un po' che ti pensavo», è la prima strofa del brano che celebra l'amore per il piccolo (o la piccola) in arrivo». Subito il video è stato inondato di commenti entusiastici dei follower, tra i quali molti amici celebri di Rose Villain. Il podcaster e conduttore Gianluca Gazzoli, che aveva avuto Rose ospite del suo format BSMT, ha scritto: «Un gran bel progetto su cui lavorare insieme??». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Rose Villain è incinta: la cantante e il marito Andrea Ferrara, in arte Sixpm, aspettano il primo figlio

