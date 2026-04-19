Romanzo criminale Battini il seminarista trasformato in assassino

Massimo Battini, noto per il suo passato nel seminario, ha iniziato il percorso religioso prima di essere coinvolto in un episodio di omicidio. Dopo aver trascorso circa due anni nel seminario, ha cambiato strada e si è trovato al centro di un procedimento penale. Le indagini hanno ricostruito la sua evoluzione da giovane impegnato nella vita ecclesiastica a persona accusata di aver commesso un atto violento.

Ma chi è stato davvero Massimo Battini? Prima acqua santa (per un paio di anni in seminario, studiava per diventare prete: c’è chi lo ricorda a passeggio, assorto, con il breviario in mano per le strade del Forte) e poi diavolo in persona, spavaldo e dalle maniere spicce nell’assaltare gli uffici postali, e senza pensarci troppo, sparare raffiche di mitra contro agenti di polizia. Per uccidere, come quel maledetto giorno in cui hanno perso la vita tre padri di famiglia. Ma c’è anche nei primi anni ‘70 il Massimo Battini, attivista – a pagamento, non per credo politico – per il vecchio partito di maggioranza relativa, la Dc, che gli metteva a disposizione un’auto con megafono per girare in tutta la Versilia per distribuire materiale di propaganda elettorale in vista dell’appuntamento con le urne.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Romanzo criminale. Battini, il seminarista trasformato in assassino Notizie correlate A Roma è sempre Romanzo criminale. Nomi, soprannomi e ruoli della nuova "puntata" tra Trullo, Corviale e MonteverdeC'è un filo invisibile, ma solido, che lega la polvere dei lotti popolari del Trullo ai tavoli di Testaccio. De Cataldo a La Confessione di Gomez (Rai 3): “Con ‘Romanzo Criminale’ potevo cambiare vita o fallire. È andata bene”In studio l'ex magistrato e scrittore racconta la genesi del suo romanzo più celebre. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Romanzo criminale. Battini, il seminarista trasformato in assassino. Romanzo criminale. Battini, il seminarista trasformato in assassinoIn gioventù studiava per diventare prete e distribuiva i volantini della Dc. Poi le rapine, l’arresto e l’evasione. Fino all’agguato mortale dei poliziotti. lanazione.it Call My Agent - Italia incontra Romanzo Criminale: Il crossover celebra l'eccellenza della serialità targata Sky e NOWIl quarto episodio della terza stagione di Call My Agent - Italia ospita la reunion (reale e fittizia allo stesso tempo) del cast di Romanzo Criminale, a 15 anni dalla messa in onda del finale: un ... comingsoon.it