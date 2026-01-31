De Cataldo ricorda i momenti difficili e le scelte fatte durante la realizzazione di

“Romanzo criminale? Poteva essere il punto di svolta della mia carriera oppure un fallimento: è andata bene”. Così Giancarlo De Cataldo ospite a La Confessione di Peter Gomez in onda su Rai 3 sabato 31 gennaio alle 20.20. “Avevo 46 anni quando uscì il libro, ma ne avevo 41, 42 quando ho cominciato a scriverlo. Ero convinto di essere uno scrittore che aveva qualcosa da dire, ma non ero ancora stato scoperto “, ha detto l’ex magistrato parlando della genesi del celebre romanzo: “Allora ho detto: ‘butto dentro tutto. Questo libro può essere il punto di svolta della mia carriera e anche della mia vita come scrittore, perché le due cose nel mio caso coincidono, oppure sarà il grande fallimento e ci metterò una pietra sopra’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - De Cataldo a La Confessione di Gomez (Rai 3): “Con ‘Romanzo Criminale’ potevo cambiare vita o fallire. È andata bene”

Mario Calabresi, ospite a La Confessione di Peter Gomez, commenta come l'arrivo di Trump abbia influenzato le forze dell'immigrazione negli Stati Uniti, affermando che l'Ice si sia trasformato in una vera e propria milizia paramilitare.

Francesco Pannofino, noto attore e doppiatore italiano, ha condiviso in occasione di La Confessione del 17 gennaio alcuni dettagli sulla sua carriera, rivelando di aver iniziato doppiando film pornografici.

