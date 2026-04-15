A Roma è sempre Romanzo criminale Nomi soprannomi e ruoli della nuova puntata tra Trullo Corviale e Monteverde

A Roma, tra il Trullo, Corviale e Monteverde, si svolge una nuova fase di tensioni e dinamiche legate al territorio. Le attività e i ruoli di alcuni soggetti si intrecciano in un contesto che coinvolge numerosi quartieri della città, creando un quadro complesso di relazioni e interessi. Nomi e soprannomi emergono come riferimenti di un ambiente che continua a essere al centro di attenzione e indagini.

C'è un filo invisibile, ma solido, che lega la polvere dei lotti popolari del Trullo ai tavoli di Testaccio. Non è solo una questione di chilometri, ma un asse criminale che fonde il passato di piombo di Roma con il pragmatismo dei nuovi narcos. L'inchiesta che ha scosso il quadrante sud-ovest.🔗 Leggi su Romatoday.it BANDA DELLA MAGLIANA: 1,5 MILIARDI per creare un impero | Le Origini del Sistema Criminale Notizie correlate Roma, 13 arresti tra cui ex boss della Banda della Magliana Raffaele Pernasetti, smantellata la batteria del Trullo - VIDEOTorna in carcere Pernasetti, vicino ai Senese Maxi-blitz a Roma che ha portato a 13 arresti tra cui l'ex boss della Banda della Magliana Raffaele... False assunzioni di extracomunitari, 9mila euro per ogni pratica. I nomi e i ruoli della banda | VIDEOIl capo del sodalizio con base a Marcianise era Giuseppe Allosso con la collaborazione del dipendente dell'Ispettorato del Lavoro Ciro Monti. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Sandrone Dazieri: Il mondo non è quello che ci raccontano che sia; DAI-NI-KAN – Centomila stagioni dell’anima: un viaggio poetico nell’interiorità; L’eredità di Michela Murgia, ovvero l’arte di nominare - Appunti; Riscoprire Bianca Garufi: l’autrice di La Rosa Cardinale non fu solo la musa di Pavese. Sette artisti in dialogo sulla fragilità dell’identità: la mostra da Monti8 a RomaLa mostra The Bell Jar da MONTI8 a Roma riunisce sette artisti per una riflessione sulla fragilità dell’identità e sull’alienazione ... exibart.com Tredici arresti per droga a Roma, c'e' anche un ex della banda della Magliana. Blitz dei carabinieri nella Capitale per traffico di droga, porto abusivo di armi, ricettazione #ANSA - facebook.com facebook Paulo Dybala ha il contratto con la Roma in scadenza il prossimo 30 giugno e al momento non ci sono segnali di rinnovo Secondo il @Corriere in caso di addio ai giallorossi l’argentino vorrebbe giocare col Milan, anche con u x.com