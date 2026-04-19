Romagna mia Budrio l’America | Casadei duetta con l’ocarina Usa

A Budrio, in provincia di Bologna, si è tenuto un evento musicale che ha visto la partecipazione di Raoul Casadei e di suo figlio Mirko. L'iniziativa ha coinvolto il ‘Re del liscio’ e ha visto la presenza di un’ocarina proveniente dagli Stati Uniti. Questa collaborazione ha rappresentato un momento di unione tra le tradizioni musicali italiane e americane, con un duetto tra Casadei e l’ocarina straniera.

Budrio (Bologna), 19 aprile 2026 – Una intuizione lunga qualche decennio, quella del ‘Re del liscio‘ Raoul Casadei e di suo figlio Mirko, che dopo la sua scomparsa ne ha raccolto l’eredità artistica. Il liscio è un suono che può far ballare il mondo, come dice il titolo del festival che Mirko organizza ogni estate in Romagna e che diventa anche occasione di scoperta di territori fuori dalle rotte piu consuete del turismo. Ogni concerto un incontro felice tra linguaggi lontani. È successo quando a duettare con la sua POPular Folk Orchestra è stato invitato il virtuoso del bandoneon Richard Galliano, allievo di Astor Piazzolla, e quando ha suonato con loro un protagonista della scena dell’avanguardia newyorchese, il chitarrista Marc Ribot.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Romagna mia, Budrio, l’America: Casadei duetta con l’ocarina Usa Notizie correlate Mirko Casadei e la Popular Folk Orchestra suonano 'Romagna Mia' con l'americano Steve Higbee, all'ocarinaIl momento clou al teatro Consorziale di Budrio, città che ha ospitato in questi giorni il 'Festival internazionale dell'ocarina'. Mirko Casadei a Budrio per il Festival Internazionale dell'ocarinaCasadei: "Le tradizioni sono molto importanti perché ci ricordano la nostra storia in questo mondo così globalizzato.