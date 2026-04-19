Mirko Casadei a Budrio per il Festival Internazionale dell' ocarina

Mirko Casadei ha partecipato al Festival Internazionale dell'ocarina a Budrio. Durante l'evento, ha sottolineato che le tradizioni rappresentano un modo per mantenere vivo il ricordo della propria storia in un mondo sempre più globalizzato. La manifestazione ha visto la presenza di vari musicisti e appassionati, che hanno condiviso e celebrato la cultura legata a questo strumento musicale. La giornata si è svolta tra esibizioni, incontri e scambi culturali.

Casadei: "Le tradizioni sono molto importanti perché ci ricordano la nostra storia in questo mondo così globalizzato. Per essere veramente originali dobbiamo partire dalle nostre origini".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mirko Casadei a Budrio per il Festival Internazionale dell'ocarina Notizie correlate Mirko Casadei e la Popular Folk Orchestra suonano 'Romagna Mia' con l'americano Steve Higbee, all'ocarinaIl momento clou al teatro Consorziale di Budrio, città che ha ospitato in questi giorni il 'Festival internazionale dell'ocarina'. Festival dell’Ocarina di Budrio: un mosaico di iniziative fra musica, spettacoli e visite guidateDal 16 al 19 aprile 2026, con un'anteprima speciale il 14 aprile, il Festival Internazionale dell’Ocarina di Budrio torna a far risuonare l’umile e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’Ocarina star a Budrio, ecco il festival; Budrio celebra la sua ocarina. Il Festival internazionale 2026 tra opera, folk ed elettronica; Dal 16 al 19 aprile torna il Festival Internazionale dell'Ocarina di Budrio; Budrio, ritorna il Festival internazionale dell'Ocarina: Musicisti in arrivo da tutto il mondo. Dal 16 al 19 aprile torna il Festival Internazionale dell'Ocarina di BudrioL'opera lirica, con l'Inganno di Tiziano Popoli, le orchestre con La Toscanini Next e i solisti allievi del Conservatorio di Bologna, la musica folk con Mirko Casadei e la sua POPular Folk Orchestra, ... ansa.it Mirko Casadei, festa per i 25 anni di carrieraE’ stato un successo l’incontro organizzato al Museo della Marineria, dove Mirko Casadei ha festeggiato 25 anni di carriera e ricordato il padre Raoul Casadei in un incontro pubblico organizzato ... ilrestodelcarlino.it Mirko Casadei facebook