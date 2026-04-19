Al teatro Consorziale di Budrio si è tenuto un concerto con Mirko Casadei e la Popular Folk Orchestra che hanno eseguito

Il momento clou al teatro Consorziale di Budrio, città che ha ospitato in questi giorni il 'Festival internazionale dell'ocarina'.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mirko Casadei e la Popular Folk Orchestra suonano 'Romagna Mia' con l'americano Steve Higbee, all'ocarina

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