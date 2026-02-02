A Bangkok è iniziata la produzione del nuovo film dedicato a Rambo. Questa volta, però, senza Stallone in scena. Il film racconterà le origini del personaggio, lontano dai riflettori e dalla figura iconica che tutti conosciamo. La notizia interessa gli appassionati, pronti a scoprire un lato inedito del protagonista.

Mentre Hollywood si attovaglia tra remake politicamente corretti e supereroi in calzamaglia sempre più corazzati di effetti speciali e virtuosismi digitali, privi di anima quanto imbattibili nella forza fisica, una notizia scuote il panorama cinematografico ciclicamente ripetitivo che avanza inerzialmente tra sequel e reboot senza soluzione di continuità: è ufficialmente iniziata a Bangkok, in Thailandia, la produzione del nuovo film della saga di John Rambo, veterano della guerra del Vietnam, dedicato alle origini del celebre personaggio interpretato da Sylvester Stallone nel 1982 in Rambo diretto da Ted Kotcheff. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Rambo torna al cinema: senza Sylvester Stallone, ma nell’ombra e alle origini del suo mito

Approfondimenti su Rambo Origini

Sono arrivate le prime reazioni al nuovo film di Sam Raimi, Send Help, il suo primo lavoro dopo l’esperienza con Marvel Studios.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

John Rambo - 2008 - Sylvester Stallone #film #rambo #sylvesterstallone

Ultime notizie su Rambo Origini

Argomenti discussi: John Rambo, al via le riprese del prequel: il primo poster e le novità nel cast; John Rambo: il prequel con Noah Centineo in lavorazione in Thailandia, ecco il primo poster; John Rambo, iniziano le riprese del prequel: Noah Centineo è il giovane Rambo; Questo film è il miglior action di Sylvester Stallone secondo Sylvester Stallone.

Torna Rambo al cinema, Noah Centineo protagonista del prequelIl viaggio alle origini della saga comincia dal set in Thailandia. L'attore che interpreta l'ex berretto verde: «Il mio Rambo sarà essenziale, crudo e reale» ... corriere.it

John Rambo, al via le riprese del prequel: il primo poster e le novità nel castLionsgate ha confermato l'inizio della produzione di John Rambo, prequel che ripercorrerà le origini dell'amato personaggio di Sylvester Stallone in questo caso interpretato da Noah Centineo: il primo ... comingsoon.it

Siamo nel 1982. Sylvester Stallone sta montando Rocky III e ha un chiodo fisso: vuole assolutamente usare "Another One Bites the Dust" dei Queen per la sequenza d'apertura. Sly monta l'intero inizio del film sulle note del leggendario basso di John Deacon - facebook.com facebook