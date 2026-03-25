Società del Quartetto un concerto nel solco di Berg con il Trio Pastine Veronesi Contaldo

Lunedì 30 marzo alle 20 in Sala Piatti si terrà un concerto della Società del Quartetto. Il trio in programma è composto da musicisti italiani e offrirà un repertorio che include brani di Berg. L’evento fa parte della stagione concertistica in corso e vedrà l’esecuzione di composizioni di musica classica. La serata prevede l’esibizione di tre musicisti e si svolgerà in un ambiente dedicato alla musica dal vivo.

Articolo. Lunedì 30 marzo alle 20 in Sala Piatti continuerà la stagione concertistica con il trio che offrirà un percorso tra romanticismo e avanguardia La stagione 2026 della Società del Quartetto di Bergamo prosegue attraverso il dialogo, l’intreccio e la sperimentazione, abbracciando il Novecento a piene mani e costruendo inaspettati percorsi di bellezza. La “ricetta” vincente si propone in ogni appuntamento, affiancando universi ed espressioni diverse in un caleidoscopio di grande bellezza: un connubio che proseguirà anche nell’appuntamento di lunedì 30 marzo, alle 20 in Sala Alfredo Piatti, nel cuore di Città Alta. Protagonista della... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Società del Quartetto, un concerto nel solco di Berg con il Trio Pastine Veronesi Contaldo Articoli correlati Filarmonica Laudamo, musica classica con il concerto del Quartetto EosDomenica 15 febbraio alle ore 18 , nell’Auditorium del Palacultura di Messina, in collaborazione con “Le Dimore Del Quartetto” e “Amur” si terrà il... "Brera con gusto": a Novata il concerto del trio Artemide & FriendsSabato 7 febbraio, alle 21, l'auditorium dell'istituto musicale Brera di Novara ospita il concerto del trio Artemide & Friends. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Società del Quartetto un concerto nel... Temi più discussi: Il Quartetto Ébène ha suonato al Conservatorio di Milano; Trionfo con brivido per Martha Argerich a Milano; Conservatorio, Martha Argerich a 84 anni incanta Milano e cancella le polemiche: serata memorabile, standing ovation; I Mercoledì del Conservatorio. Rafa? Blechacz in concertoMartedì 31 marzo 2026 alle ore 20.30 la Sala Verdi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano (via Conservatorio 12) ospita un nuovo appuntamento della stagione della Società del Quartetto di Milano, ... mentelocale.it I Mercoledì del ConservatorioSuccede come nelle stagioni delle grandi città: c’è un giorno della settimana, e un orario, che definiscono subito a quale società di concerti appartiene un certo appuntamento. Milano, Serate Musicali ... ilmonferrato.it [QUANDO LA MUSICA ACCENDE BERGAMO] - TenarisDalmine sostiene la Società del Quartetto-Bergamo, realtà storica che promuove la diffusione della musica e della cultura sul territorio. Stasera alle ore 20, nella Sala Alfredo Piatti in Città Alta, patrociner - facebook.com facebook