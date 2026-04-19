Roma sospiro di sollievo Mancini | Solo un crampo ci sarà alla prossima

Durante la partita tra Roma e Atalanta, all’ora di gioco, il difensore ha dovuto lasciare il campo dopo aver subito un problema muscolare. I primi controlli hanno escluso gravi lesioni, e l’allenatore ha dichiarato che si tratta di un crampo, auspicando la sua presenza nella prossima partita. La notizia ha portato un sospiro di sollievo tra i tifosi e i membri dello staff, anche se la tensione rimane alta.

Il verdetto dello Stadio Olimpico è meno grave del previsto, ma la tensione resta altissima. Al minuto 59 di Roma-Atalanta, il cuore di Trigoria ha saltato un battito quando Gianluca Mancini ha alzato bandiera bianca. Il difensore, rientrato dopo l’intervallo già “fasciato”, si è arreso a un indurimento all’interno della coscia destra, lasciando il posto a Daniele Ghilardi tra i timori di uno stop prolungato. Tuttavia, a spegnere l’incendio ci ha pensato Gian Piero Gasperini in conferenza stampa. «Si sa regolare molto bene», ha esordito il tecnico, trasformando l’allarme in un sospiro di sollievo: si è trattato solo di un crampo all’adduttore.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, sospiro di sollievo Mancini: «Solo un crampo, ci sarà alla prossima» Notizie correlate Sospiro di sollievo Tonali: escluse lesioni, ci sarà per i Playoff MondialiL’Italia di Rino Gattuso tira un sospiro di sollievo: Sandro Tonali sarà regolarmente a disposizione per la sfida decisiva contro l’Irlanda del Nord... Roma, sospiro di sollievo per Wesley: gli esami escludono lesioni alla cavigliaSolo una forte contusione per il brasiliano dopo lo scontro con Rrahmani: Gasperini punta a riaverlo già contro la Cremonese. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: L’Ungheria sceglie Magyar, sconfitto Orban. L’Europa tira un sospiro di sollievo; Annuncio riapertura Hormuz, i mercati tirano un sospiro di sollievo; Virtus, sospiro di sollievo per Matt Morgan: nessuna complicazione, ma non giocherà domani con il Maccabi; Ucraina e Germania firmano accordo da 4 miliardi per la Difesa. Roma, sospiro di sollievo per Gasperini: tre rientri per la trasferta di BolognaDopo Mancini e Pisilli, Gasperini può riabbracciare Wesley e Koné che puntano alla maglia da titolare, mentre Dybala in panchina ... siamolaroma.it Mancini Roma, sospiro di sollievo per Gasperini: il difensore torna in gruppo e sarà disponibile per la sfida con l’AtalantaMancini Roma, sospiro di sollievo per Gasperini: il difensore torna in gruppo e sarà disponibile per la sfida con l’Atalanta ... calcionews24.com Un punto e un gol a testa per Roma e Atalanta Succede tutto nei primi 45 minuti: al gol dí Krstovic risponde Hermoso. Nella ripresa la Roma alza i ritmi, ma Carnesecchi tiene in piedi l’Atalanta #Tuttosport facebook Le pagelle di Roma-Atalanta: Soulé ritrovato, Carnesecchi attento x.com