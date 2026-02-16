Roma sospiro di sollievo per Wesley | gli esami escludono lesioni alla caviglia
Wesley può tirare un sospiro di sollievo dopo aver scoperto che gli esami non hanno rilevato lesioni alla caviglia. La Roma aveva temuto il peggio dopo un infortunio durante la partita contro il Napoli, ma i risultati delle visite mediche confermano che il giocatore potrà tornare in campo senza grosse preoccupazioni. Il brasiliano si era infortunato nel corso del match, alzando un campanello d’allarme tra tifosi e staff.
La vittoria di pirro sfiorata al Maradona lascia in dote alla Roma di Gian Piero Gasperini una certezza granitica: la resilienza del suo esterno brasiliano, Wesley. Protagonista di un pomeriggio vissuto pericolosamente sull’orlo del forfait, il laterale verdeoro è stato al centro di un vero e proprio giallo clinico iniziato già durante il warm-up. Nonostante un fastidio occorso a pochi istanti dallo start, che aveva costretto lo staff tecnico a preallertare Tsimikas, Wesley ha scelto di onorare l’impegno, risultando decisivo nell’episodio del rigore che ha scosso il match prima di capitolare sotto i colpi della sfortuna. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Wesley e Dybala sono tornati in campo grazie a un recupero rapido, dopo che Wesley ha subito solo una forte contusione e Dybala ha superato i problemi muscolari.
