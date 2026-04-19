Nel cuore di Roma, tra vicoli nascosti e angoli poco frequentati, si trova un luogo che conserva un’atmosfera lontana dal trambusto turistico. Lungo Via della Lungara, un varco apre su un’area caratterizzata da palme rare e testimonianze dell’eredità di un’illustre sovrana svedese. Questo angolo della città sembra offrire un mondo a parte, dove il passato si mescola con elementi naturali poco comuni nel paesaggio urbano.

Lontano dal caos di Trastevere e dai tavolini affollati che animano la Capitale fino a notte fonda, un varco lungo Via della Lungara conduce verso un ecosistema dove il tempo sembra essersi fermato. L’Orto Botanico di Roma, situato sulle pendici del Gianicolo all’interno dell’antico parco di Villa Corsini, offre dodici ettari di biodiversità tra architetture settecentesche e collezioni scientifiche uniche, segnando un netto distacco dalla frenesia urbana romana. Dalle origini papali alla residenza di una sovrana anticonvenzionale. La storia di questo spazio verde non inizia con l’acquisizione statale, ma affonda le radici nel Seicento. Fu infatti Papa Alessandro VII a promuovere il trasferimento sul Gianicolo di un giardino botanico precedentemente legato al Vaticano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma segreta: tra palme rare e l’eredità di Cristina di Svezia

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