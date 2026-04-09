Roma segreta | 13 km tra storia operaia e castelli incantati

Un percorso di circa 13 chilometri nel quartiere sud di Roma è stato organizzato dall’Associazione Librotrekking. L’itinerario attraversa aree verdi poco conosciute, tra testimonianze storiche legate all’epoca operaia e suggestivi scenari di castelli e paesaggi incantati. La partenza è prevista alle 9:30 presso il capolinea della metropolitana B Laurentina. L’obiettivo è far scoprire ai partecipanti il verde nascosto tra i grandi complessi residenziali della zona.

L’Associazione Librotrekking organizza un percorso escursionistico nel quadrante sud di Roma per far scoprire il verde nascosto tra i grandi complessi residenziali, con partenza prevista alle ore 9:30 presso il capolinea della metropolitana B Laurentina. L’iniziativa mira a mostrare una dimensione urbana diversa da quella percepita, muovendosi tra sentieri naturali e testimonianze storiche che collegano la periferia alla memoria del territorio. Tra memoria operaia e nuovi spazi di socialità nel quadrante sud. Il cammino proposto si snoda attraverso aree dove la storia sociale della capitale lascia tracce profonde. Si attraversa infatti il quartiere Giuliano Dalmata, un luogo caratterizzato dalle vicende legate agli operai e alle comunità di esuli, per poi proseguire verso il Laurentino 38. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma segreta: 13 km tra storia operaia e castelli incantati Roma in corsa: il 21 marzo la 5 km tra storia, sport e solidarietà per tutti, anche con i cani.Roma si prepara ad accogliere un evento che unisce la passione per la corsa, la scoperta della città e l’impegno sociale: l’Acea Water Fun Run –... 18 aprile: 22 anni di marcia tra castelli e storiaSabato 18 aprile 2026 si terrà la ventiduesima edizione della marcia dei Sette Castelli Gazzolesi, un appuntamento annuale che trasforma le colline...