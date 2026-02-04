Primavera Roma-Genoa | le scelte di Federico Guidi

Questa mattina a Roma si sono affrontate le squadre di Primavera di Roma e Genoa. La Roma, già in vetta alla classifica, voleva consolidare il primo posto, mentre il Genoa cercava di mettere pressione ai biancocelesti. La partita si è giocata su ritmi intensi, con i padroni di casa che hanno spinto fin dall’inizio. Alla fine, la Roma ha mantenuto il vantaggio e si avvicina sempre di più alla certezza della posizione in classifica.

Un primo posto da consolidare quello della Roma, prima in classifica a più uno su Parma e Fiorentina. Giallorossi che sono reduci da un' ottima vittoria contro il Lecce per 3 a 0 e che sabato cercheranno di ripetersi contro il Genoa. Liguri che al momento occupano l' ottava posizione sul tabellone ma che distano soltanto 7 punti dai giallorossi. Una classifica molto corta che vede le prime 10 squadre racchiuse in solamente 7 punti, ogni passo falso si rivelerà quindi decisivo da qui al termine della stagione. Calcio d'inizio Sabato alle ore 11 con il match che sarà trasmesso su SportItalia e in diretta streaming su app e sito sportitalia.

