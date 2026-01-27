Maxi sequestro di droga in un deposito di Nesima | arrestati padre e figlio

Un maxi sequestro di droga è stato effettuato in un deposito di Nesima, Catania. Nel pomeriggio del 19 gennaio, le forze dell’ordine hanno arrestato un padre e un figlio, rispettivamente di 43 e 19 anni, con l’accusa di spaccio in concorso. L’intervento evidenzia l’attenzione delle autorità nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Nel pomeriggio dello scorso 19 gennaio, gli agenti della squadra mobile questura di Catania hanno tratto in arresto due catanesi, padre e figlio rispettivamente di 43 e 19 anni, con l'accusa di spaccio in concorso. Durante un controllo antidroga in alcuni locali adibiti a deposito nel quartiere di Nesima, i poliziotti hanno avuto modo di notare l’arrivo di un furgone a noleggio, con due persone a bordo, che si era fermato di fronte ad un garage chiuso da una saracinesca. Dal veicolo è sceso il ragazzo, seduto dal lato passeggero, mentre nel lato guida era presente un uomo più adulto. Entrambi hanno aperto la saracinesca e si sono introdotti all’interno, uscendo poco dopo con vistosi scatoloni che riponevano nel furgone.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Nesima Deposito

Nella zona di San Giovanni Galermo, la polizia ha effettuato un intervento mirato contro lo spaccio di droga.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Nesima Deposito

