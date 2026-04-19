A Trigoria si parla di un possibile trasferimento: il terzino della Dinamo Zagabria, attualmente sotto osservazione, sembra desideroso di approdare in Italia. La società giallorossa sta valutando questa opzione, anche se non ci sono ancora accordi definitivi. La trattativa potrebbe coinvolgere anche altri club, ma la volontà del giocatore di trasferirsi nel nostro campionato è stata resa nota. La situazione resta in evoluzione e in attesa di sviluppi ufficiali.

La rivoluzione delle corsie a Trigoria potrebbe parlare croato. Mentre la Roma di Gasperini lecca le ferite dopo il pari con l’Atalanta, il d.s. Massara lavora per risolvere il rebus terzini, un reparto dove solo Wesley sembra certo della riconferma. Il nome nuovo, o meglio, il ritorno di fiamma è quello di Moris Valincic, gioiello della Dinamo Zagabria già cercato a gennaio. A confermare l’interesse giallorosso è stato l’agente del calciatore, Adrian Aliaj, ai microfoni di Sportske Nogomet: «L’Italia è il prossimo passo, Roma, Napoli, Lazio e Milan hanno chiesto informazioni. In inverno valeva 15 milioni, puntiamo a cifre simili». Valincic,...🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, mirino su Valincic: il terzino della Dinamo Zagabria vuole l’Italia

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