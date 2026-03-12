il napoli su moris valincic della dinamo zagabria

Il Napoli sta monitorando Moris Valincic, difensore della Dinamo Zagabria nato nel 2002. Il direttore sportivo Manna è coinvolto nelle trattative per portare il giocatore in rosa come possibile vice Di Lorenzo. La società partenopea continua a lavorare in vista della prossima sessione di mercato e tiene sotto osservazione il giovane calciatore croato. La notizia è stata diffusa da ForzAzzurri.

Continua il lavro della dirigenza partenopea in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il direttore sportivo partenopeo Giovanni Manna segue con interesse il calciatore croato Valincic per il ruolo di vice Di Lorenzo.

