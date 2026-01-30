Questa sera il Bologna affronta una delle due possibili rivali nel prossimo turno. Dopo lo spareggio con il Brann, finito 0-0 tre mesi fa, ora i rossoblù aspettano di scoprire se sfideranno i croati della Dinamo Zagabria, con Beljo come protagonista. Se passano il turno, agli ottavi potrebbero incontrare o il Friburgo o Gasp, che ha come alternativa il Genk. La squadra di Thiago Motta si prepara a un match decisivo, con l’obiettivo di evitare sorprese e fare il passo avanti in Europa.

Non è bastato il 3-0 rifilato al Maccabi Tel Aviv per rientrare fra le prime 8 del girone. Il Bologna di Italiano passerà dai playoff per sperare di proseguire il percorso in Europa League. All'orizzonte una fra la squadra rossoblù e il Genk affronterà un'avversaria fra la Dinamo Zagabria e il Brann, poi sullo sfondo resta vivissima l'ipotesi di un derby con la Roma agli ottavi. Oppure il Friburgo. Ecco il cammino dei rossoblù nel dettaglio. Arrivata 23ª nella fase campionato, la formazione croata ha raccolto 10 punti, così distribuiti: 4 fuori casa (unica vittoria sul campo del Maccabi Tel Aviv, espugnato anche dal Bologna) e 6 al Maksimir di Zagabria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Prima Brann o Dinamo Zagabria, poi Grifo o il derby: le possibili rivali del Bologna (e della Roma)

La Roma ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale dopo il pareggio 1-1 contro il Panathinaikos ad Atene.

Roma si prende la qualificazione agli ottavi di Europa League grazie a un gol di Ziolkowski nella ripresa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

