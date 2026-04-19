Roma maxi deposito di hashish | 2,5 milioni di euro sequestrati

Nella zona di Prima Porta, un’operazione dei Carabinieri ha portato al sequestro di un grande deposito di hashish. Durante le attività, sono stati arrestati tre persone. Il sequestro comprende una quantità significativa di droga, e il valore stimato della sostanza sequestrata si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro. L’intervento si è concluso con il recupero di stupefacenti e l’arresto dei sospetti.

Un’operazione coordinata dai Carabinieri ha smantellato un importante punto di stoccaggio di stupefacenti nella zona di Prima Porta, portando all’arresto di tre individui e al sequestro di una quantità massiccia di droga. L’intervento è scattato in via Cabiate a Roma, quando l’attenzione di un maresciallo dell’Arma, attualmente dal servizio ma impiegato presso la Stazione di Piazza Farnese, si è concentrata su un uomo fermo con il proprio scooter, il cui comportamento ha spinto l’ufficiale a richiedere l’intervento dei colleghi della stazione locale e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Roma Cassia. Le verifiche effettuate sul conducente dello scooter, un imprenditore romano di 53 anni, hanno rivelato il trasporto di circa 20 kg di hashish, confezionati in panetti e custoditi all’interno di due borse termiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, maxi deposito di hashish: 2,5 milioni di euro sequestrati Notizie correlate Frosinone, maxi deposito di hashish: arrestata una famigliaUn’operazione della Squadra mobile di Roma, sezione Antidroga, ha smantellato un importante deposito di stupefacenti a Patrica, nel territorio del... Leggi anche: Sequestrati oltre 80 grammi di hashish, erano nascosti nel deposito attrezzi: arrestato 43enne Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Energas, fronte compatto a Roma: No al maxi deposito GPL, Manfredonia alza la voce davanti al Governo; Maxi deposito di droga in casa: 637 chili di hashish nel frigorifero, arrestata un’intera famiglia; Ostia, oltre un chilo di cocaina in un deposito. 5 arresti nel blitz sul litorale; Maxi operazione antidroga sul litorale di Roma: 5 arresti, sequestrati 1,5 kg di droga tra Ostia e Acilia. Maxi deposito di droga in casa: 637 chili di hashish nel frigorifero, arrestata un’intera famigliaUn frigorifero trasformato in deposito di droga, con centinaia di chili di hashish pronti per essere immessi sul mercato: è quanto scoperto dalla Squadra mobile di Roma nel corso di un’operazione anti ... zoom24.it Carabinieri scoprono deposito di droga per 2,5 milioni di euro, 3 arresti a RomaROMA (ITALPRESS) – Tre arresti e droga sequestrata per 2 milioni e mezzo di euro. E’ il bilancio di un’operazione antidroga portata a termine dai Carabinieri nella zona di Prima Porta, a Roma.In via C ... msn.com Da Pallotta ai Friedkin, da Di Francesco a Gasperini, la Roma si ritrova a questo punto della stagione sempre con gli stessi risultati in tasca. Come è possibile un trend del genere Ne usciremo mai #asroma - facebook.com facebook Le pagelle di Roma-Atalanta: Soulé ritrovato, Carnesecchi attento x.com