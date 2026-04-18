Nuovo caso di “ liste stupri ” in un liceo di Roma. Questa volta è successo al liceo scientifico Farnesina, a Roma Nord. Le vittime sono tre studentesse, due di loro frequentano il liceo in via dei Robilant, mentre la terza sarebbe un’esterna. Come riportato da Repubblica, a segnalare il fatto è stato un docente dell’istituto che ha trovato su uno dei tablet dato in dotazione agli alunni un documento chiamato “liste stupri”. La polizia sta verificando se l’evento sia collegato a una molestia subita durante le feste natalizie da una delle vittime. Una delle minorenni infatti ha confidato ai compagni di classe di essere stata vittima di un abuso durante una festa organizzata da alcuni studenti a dicembre.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuova “lista stupri” in un liceo di Roma: tre nomi su un tablet degli studenti. Indaga la procura dei Minori

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