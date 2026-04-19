Roma l’effetto Soulé non basta | l’argentino torna ma la Champions resta lontana

Nel match tra Roma e Atalanta, terminato con un pareggio 1-1, il ritorno di un giocatore argentino non è riuscito a cambiare l’andamento della partita. La squadra romana ha mostrato segnali di miglioramento, ma la qualificazione in Champions League sembra ancora lontana. La partita si è disputata allo Stadio Olimpico, con entrambe le squadre che hanno cercato di ottenere i tre punti senza riuscirci.

Il ritorno di Matias Soulé è l’unica luce che squarcia il grigiore dell’1-1 tra Roma e Atalanta allo Stadio Olimpico. Dopo un calvario durato quaranta giorni, il talento argentino è tornato a prendersi le chiavi di Trigoria, dimostrando perché il 31% della produzione offensiva giallorossa passi dai suoi piedi. Nonostante una pubalgia persistente, che l’ex Frosinone sta combattendo con sessioni notturne in camera iperbarica, la sua classe ha illuminato una manovra altrimenti prevedibile, fermata solo dai riflessi prodigiosi di un Carnesecchi in serata di grazia. L’assenza del numero 18 nel cuore di questo tormentato 2026 ha pesato come un macigno: senza di lui, la squadra di Gian Piero Gasperini ha balbettato, raccogliendo appena sette punti su quindici e uscendo mestamente dall’Europa League.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, l’effetto Soulé non basta: l’argentino torna ma la Champions resta lontana Notizie correlate Roma-Pisa, sprint Soulé: l’argentino accelera per la ChampionsTrigoria alza i giri del motore in vista del match interno contro il Pisa, trasformando la sessione mattutina in un vero e proprio test ad alta... Inter Roma, Gasperini resta in pensiero per Soulé: l’esterno argentino in dubbio per il big match di Pasquadi Redazione Inter News 24Inter Roma, Gasperini resta in pensiero per Soulé: l’esterno argentino ancora in dubbio per il big match di Pasqua. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie A, le formazioni della sfida tra Roma e Pisa; Roma, conferme su Soulé in gruppo anche oggi: cosa filtra in vista dell’Inter; Malen protagonista della vittoria della Roma con una tripletta; Roma-Atalanta, Soulé guida la riscossa: tra recuperi e emergenza, Gasperini cerca la svolta Champions. Roma, torna Soulé e aiuta Malen: Gasperini si affida a loro per sperare ancoraSoulé torna protagonista nel match contro l'Atalanta dopo il lungo stop. Con il rientro di Dybala e Wesley, il tecnico punta su Malen ... siamolaroma.it Roma-Atalanta probabili formazioni Soulé ed El Shaarawy a supporto di MalenRoma-Atalanta di Serie A 2025-26, 33a giornata: tutto su data, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime e statistiche a confronto. sport.virgilio.it L’inchiesta su mafia e politica sbarca (anche) a Roma. La Procura capitolina acquisirà i verbali di Gioacchino Amico e di Bernardo Pace, collaboratori dell’indagine Hydra in corso a Milano. Il primo è l’uomo del clan Senese in Lombardia, con in tasca un selfie facebook #BuongiornoRoma - Altare della Patria x.com