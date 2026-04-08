Nella sessione mattutina a Trigoria, la squadra si è concentrata su un allenamento intenso, con particolare attenzione alle caratteristiche di velocità e rapidità. Durante l'allenamento, un calciatore argentino ha mostrato un’accelerazione significativa, distinguendosi per la sua prestazione. La squadra si prepara così alla partita interna contro il Pisa, con l’obiettivo di valutare le proprie capacità in vista delle prossime competizioni europee.

Trigoria alza i giri del motore in vista del match interno contro il Pisa, trasformando la sessione mattutina in un vero e proprio test ad alta intensità per misurare le ambizioni Champions. La notizia del giorno riguarda lo stato di forma di Matías Soulé: l’argentino, reduce da un tormentato stop per pubalgia, ha forzato i carichi di lavoro dimostrando di aver superato la fase critica. Per Gian Piero Gasperini, il rientro a pieno regime dell’ex Frosinone rappresenta la variabile tattica necessaria per scardinare la difesa toscana e restituire imprevedibilità a una manovra apparsa troppo statica nelle ultime uscite stagionali. Il clima all’interno del centro sportivo è di massima tensione agonistica, come testimoniato dal duello feroce in famiglia tra Mile Svilar e Donyell Malen. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Pisa, sprint Soulé: l’argentino accelera per la Champions

Roma, sprint Wesley: Gasperini accelera il recupero verso il PisaL’assenza di Wesley si rivela il fattore penalizzante nel tracollo della Roma contro l’Inter, ma il tecnico Gian Piero Gasperini intravede già lo...

Infortunio Soulé, la rivelazione sul problema del calciatore argentino e cosa filtra in vista di Roma JuveCelik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione alla concorrenza dei rivali.

Temi più discussi: Sprint Soulé: più ritmo per il Pisa; Dan blinda Gasp: la proprietà punta il dito contro il gruppo -; Sprint Soulé: più ritmo per il Pisa; Roma, Wesley vede il rientro: Gasperini spera per il Pisa.

Roma, Soulé e una Champions da recuperare tra Como e Juve: Inter e infortuni nell'uovo di GasperiniCome sta l’argentino che farà di tutto per esserci a San Siro: con lui è un'altra squadra e la volata a tre per il quarto posto entra nel vivo ... tuttosport.com

Soulé si è preso la Roma: la mossa di Gasperini che ha trasformato il gioiello argentinoI numeri del trascinatore parlano piuttosto chiaro. Il gol da tre punti contro il Pisa, l’assist e la rete nel 2-1 alla Fiorentina, il cioccolatino servito a Pellegrini nel derby, la rete della ... corrieredellosport.it