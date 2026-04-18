Suite sospese e un nuovo resort Marina di Loano è lusso sull’acqua

A Marina di Loano, sono state inaugurate nuove strutture ricettive, tra cui una suite sospesa e un resort di recente costruzione. Queste strutture si trovano direttamente sull’acqua e sono state presentate con ampi spazi e dettagli che richiamano il lusso. La zona si è arricchita con queste novità, attirando visitatori e investimenti. La comunicazione delle strutture si basa principalmente su immagini e descrizioni che mettono in risalto gli aspetti estetici e funzionali delle nuove realizzazioni.

Meglio fidarsi di certi dettagli: hanno un’invidiabile forza comunicativa. Ed è facile intercettarli nel porto turistico di Loano: quattro Marina Suites sospese sull’acqua così oniriche e insolite da fare pensare alle case galleggianti che punteggiano i canali e i litorali dell’Olanda, interpretazione innovativa dell’hospitality contemporanea di Marina di Loano per aggiungere all’immagine dell’hub per il diporto quella di una ’destinazione in sé’, desiderabile da chi familiarizza già con il mare ma anche da chi vorrebbe imparare a farlo. Ovvio, con le idee servono l’originalità e la visione. Ma sembrano abbondare nella bella Marina della Riviera ligure riconoscibile per il suo profilo a palindromo che la rende comprensibile da qualsiasi parte la si voglia approcciare.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Suite sospese e un nuovo resort. Marina di Loano è lusso sull’acqua Notizie correlate Maldive a San Valentino: dormire in un eco-resort sospeso sull’acqua tra squali e cene a km zero. Guida agli atolli più belli (e accessibili) per una fuga romantica fuori stagioneCi sono luoghi dove lo sguardo si fa incurante della contemporaneità e rivendica un esotismo primordiale, uno stato di natura con qualche vezzo... Maxi lavori a Marina di Massa, nuove tubazioni dell’acqua: in 2mila senza acquaMarina di Massa (Massa Carrara), 31 marzo 2026 – Nuove tubazioni dell’acqua a Marina di Massa. Contenuti di approfondimento Si parla di: Suite sospese e un nuovo resort. Marina di Loano è lusso sull’acqua. Suite sospese e un nuovo resort. Marina di Loano è lusso sull’acquaMeglio fidarsi di certi dettagli: hanno un’invidiabile forza comunicativa. Ed è facile intercettarli nel porto turistico di Loano: quattro ... quotidiano.net Marina di Loano presenta le Marina Suite: l’ospitalità sospesa sull’acquaMarina di Loano presenta le Marina Suite: l’ospitalità sospesa sull’acqua ... msn.com