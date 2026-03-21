Conventi e monasteri sono luoghi dove si incontrano spiritualità e tradizione culinaria, spesso aperti al pubblico e visitabili. Nei loro chiostri si può trovare tranquillità e momenti di preghiera, ma anche assaporare ricette antiche tramandate nel tempo. Frati e suore sono protagonisti di programmi televisivi che mostrano come preparare paste e zuppe seguendo le ricette dei ricettari storici.

In un’epoca in cui è tutto fast, dalle connessioni al lavoro, dai rapporti personali ai mezzi di trasporto, il cibo non poteva certo sfuggire a questa regola. Fast food, grandi catene di ristoranti, cibo già pronto nei banchi del supermercato: tutto è già inscatolato, etichettato e standardizzato. Ma c’è un ultimo baluardo che riporta le lancette dell’orologio indietro di qualche secolo, un posto che invita a rallentare i ritmi, a scegliere con cura gli ingredienti per le proprie ricette: i monasteri. Da luoghi sacri per eccellenza, roccaforti di mattoni e marmi in cui da secoli viene coltivata la fede in Dio, conventi e monasteri hanno gelosamente conservato dalle sfide dei tempi che cambiano anche l‘arte del mangiare bene, secondo i cicli delle stagioni e seguendo i tempi corretti di cottura. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Conventi e monasteri baluardi della fede (e della buona cucina)

Articoli correlati

Nuovo capitolo gogoliano della guerra edilizia della procura di Milano. Il reato di “buona fede”Il Tribunale del Riesame ha dato via libera alla procura per il richiesto sequestro di un cantiere accettando la tesi che non si possa riconoscere al...

Olimpiadi: i pizzoccheri sono la medaglia d'oro della buona cucina italianaApprezzati a 360 gradi sia dagli atleti, come il vincitore del gigante Luca Pinheiro Braathen, sia dagli spettatori, tra cui la leggenda interista...

Altri aggiornamenti su Conventi e monasteri baluardi della...

Napoli apre le porte di monasteri e conventi per il GiubileoAlla scoperta dei monasteri, dei conventi e di antichi luoghi di assistenza sulle tracce di donne, religiose e laiche, che hanno attraversato la storia di Napoli con il loro impegno di fede, carità e ... ansa.it

«Donne di fede, carità e speranza»: percorsi giubilari nei monasteri e conventi di NapoliLa celebrazione del Giubileo a Napoli si apre con Donne di fede, carità e speranza. Percorsi giubilari nei conventi e nei monasteri di Napoli, progetto promosso e finanziato dall’Assessorato ... ilmattino.it