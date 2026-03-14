Infortunio Thuram costretto al cambio in Udinese Juve | ansia per le condizioni del centrocampista le ultime

Durante la partita tra Udinese e Juventus, il centrocampista francese è stato costretto a uscire dal campo a causa di un infortunio. La sua uscita ha causato preoccupazione tra i tifosi e i compagni di squadra, mentre i medici sono intervenuti sul posto per valutare le sue condizioni. La partita è proseguita senza di lui, che ha lasciato il campo in barella.

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