Infortunio Gila problema al ginocchio contro l’Atalanta | Lazio in ansia! Le sue condizioni
Gila si infortuna al ginocchio durante la partita contro l’Atalanta, e la Lazio si preoccupa per le sue condizioni. Dopo aver subito un fastidio al ginocchio, il giocatore è stato sottoposto a esami strumentali che hanno rivelato un problema che potrebbe richiedere tempi di recupero più lunghi del previsto. La squadra si prepara a valutare i risultati delle analisi e le possibili conseguenze per le prossime partite.
Cagliari, infortunio per Felici: problema al ginocchio, le ultime sulle sue condizioni
Infortunio Kolasinac, come sta il giocatore dell’Atalanta dopo il problema contro la Roma? Le sue condizioni e quando potrà rientrare a disposizione
Sead Kolasinac dell’Atalanta si è infortunato durante la partita contro la Roma.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Lazio, infortunio muscolare per Gila, il Chelsea punta Julian Alvarez per giugno, Lotito presenta il progetto per lo stadio; Lazio, infortuni anche per Gila e Provstgaard; Lazio, quanti infortuni! Basic, Gila e Provstgaard out con la Juve; Triplo infortunio in Juventus-Lazio, fuori Basic, Gila e Provstgaard: le condizioni dei tre biancocelesti.
Infortunio Gila, problema muscolare per il difensore di Sarri: le sue condizioniInfortunio Gila, il centrale della Lazio ha lasciato il campo a causa di un problema di natura muscolare. Ecco cosa filtra sul giocatore spagnolo Nel secondo tempo della sfida contro la Juventus la La ... lazionews24.com
Gila preoccupa la Lazio: la ricostruzione dell'infortunio e come staRASSEGNA STAMPA - Gila preoccupa la Lazio. Durante Lazio-Atalanta, ha sentito dolore al ginocchio sinistro, ha resistito fino all'intervallo. Poi il cambio. Non pensa sia stato il contrasto ... lalaziosiamonoi.it
Infortunio Gila: Sarri con gli uomini contati in difesa #Lazio #Fantacalcio #SerieA #11contro11 x.com
Problema alla coscia destra per il difensore spagnolo, l'attaccante argentino è nel mirino dei Blues, passi in avanti per il nuovo stadio per entrambe le società capitoline. Lazio, infortunio muscolare per Gila, il Chelsea punta Julian Alvarez per giugno, Lotito pre facebook