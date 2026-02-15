Gila si infortuna al ginocchio durante la partita contro l’Atalanta, e la Lazio si preoccupa per le sue condizioni. Dopo aver subito un fastidio al ginocchio, il giocatore è stato sottoposto a esami strumentali che hanno rivelato un problema che potrebbe richiedere tempi di recupero più lunghi del previsto. La squadra si prepara a valutare i risultati delle analisi e le possibili conseguenze per le prossime partite.

Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Sacchi su Inter Juve: «Vittoria da incorniciare, ma c’è una cosa su cui dovrà lavorare Chivu! Ottima quell’intuizione di Spalletti» Inter Juve, Tuttosport all’attacco: «Offerto il peggio del repertorio del calcio italiano!». Il commento del quotidiano Bove, la gioia dopo 14 mesi dall’incubo: l’ex Fiorentina torna in campo! Ecco com’è andato il suo esordio col Watford Barcellona, guerra aperta agli arbitri: inviata lettera di fuoco alla RFEF sul tema Var! Tudor Tottenham, ora è ufficiale: l’ex Juventus riparte dagli Spurs! «Consapevole della responsabilità che mi è stata affidata» Calciomercato, che colpo per il Feyenoord! Ufficiale l’arrivo di Raheem Sterling. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Gila, problema al ginocchio contro l’Atalanta: Lazio in ansia! Le sue condizioni

Sead Kolasinac dell’Atalanta si è infortunato durante la partita contro la Roma.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.