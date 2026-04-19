Roma guerra fredda tra Gasperini e Ranieri | clima irrespirabile

A Roma, il rapporto tra il tecnico e i vertici societari è diventato teso, con Gasperini che si sente abbandonato e senza supporto in un periodo di conflitto aperto. La situazione ha generato un clima difficile tra l’allenatore e la dirigenza, contribuendo a un’atmosfera di incertezza e tensione all’interno del club. La relazione tra le parti si è intensificata in seguito a recenti episodi che hanno alimentato questa crisi interna.

Gian Piero Gasperini vive un momento di profonda alienazione all'interno della Roma, sentendosi privo di quella protezione che i vertici societari dovrebbero garantire al tecnico in queste fasi di scontro aperto. La tensione tra l'allenatore e il consulente senior Claudio Ranieri ha raggiunto livelli di criticità tali da rendere l'ambiente del centro allenamenti un luogo di silenzio forzato e reciproca indifferenza. Il clima nel cuore della capitale è diventato irrespirabile dopo le recenti dich .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, guerra fredda tra Gasperini e Ranieri: clima irrespirabile Notizie correlate Roma, trionfo e guerra: scontro tra Gasperini e RanieriIl clima all’interno del centro sportivo giallorosso si è radicalmente trasformato dopo il successo per 3-0 contro il Pisa, dove Malen ha firmato una... Leggi anche: Roma, è guerra totale: Gasperini sfida Ranieri e gela i Friedkin Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il trono e l’altare: la guerra fredda tra Leone XIV e Trump; La forza della non violenza e il Vangelo contro la guerra; Alla Spezia l’ultimo saluto alle navi della Guerra Fredda; Tutto quello che sappiamo su Guerra Fredda Italia. Roma, i tifosi abbandonano Ranieri? Cosa sta succedendoRASSEGNA STAMPA - È in un clima carico di tensione che la Roma si avvicina al big match dell'Olimpico contro l'Atalanta. Sabato sera Gasperini affronterà il ... lalaziosiamonoi.it Gasperini pensa a un piano da proporre a Friedkin: il ritorno di Totti e un nuovo dsGasperini pensa a un piano da proporre a Friedkin: il ritorno di Totti e un nuovo ds - A.S. Roma - A Trigoria ormai il clima è quello della Guerra Fredda tra Gian Piero Gasperini e Claudio... - Marion ... marione.net Sale sul palco del Primo Maggio Roma portando con sé un mondo fatto di emozioni sincere e sonorità profonde. A #1m2026 Sissi x.com I Friedkin e il baseball, la secca smentita della Roma facebook