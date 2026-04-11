Dopo la vittoria per 3-0 contro il Pisa, con Malen autore di una tripletta, il centro sportivo della squadra giallorossa ha vissuto una giornata di tensione tra gli allenatori Gasperini e Ranieri. L’atmosfera si è fatta più tesa rispetto ai momenti precedenti, riflettendo i risvolti di una vittoria importante per la qualificazione in Champions League. La discussione tra i due tecnici ha attirato l’attenzione dei presenti, creando scompiglio tra lo staff e i giocatori.

Il clima all’interno del centro sportivo giallorosso si è radicalmente trasformato dopo il successo per 3-0 contro il Pisa, dove Malen ha firmato una tripletta decisiva, trascinando la squadra verso un traguardo fondamentale come la Champions League. La vittoria sul campo, tuttavia, non ha dissipato le nubi che si sono formate tra la panchina e la dirigenza, innescando uno scontro verbale tra Gasperini e Ranieri che mette seriamente in discussione la tenuta del progetto tecnico attuale. Le divergenze tattiche e di gestione tra la panchina e la direzione sportiva. Le tensioni che avvolgono la Roma non sono una novità recente, ma hanno assunto contorni nuovi nelle ultime ventiquattr’ore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, trionfo e guerra: scontro tra Gasperini e Ranieri

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Il botta e risposta tra Ranieri e Gasperini prima e dopo Roma-Pisa #Roma #Ranieri #Gasperini #DAZN x.com

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