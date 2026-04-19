In una dichiarazione pubblica, l’allenatore ha dichiarato di non aver avuto responsabilità in alcune recenti tensioni e ha affermato di non aver contribuito alla situazione attuale. La discussione si è sviluppata nel corso di un’intervista, durante la quale si è rivolto direttamente ai media, respingendo accuse e precisando la sua posizione. Nel frattempo, le autorità sportive stanno analizzando gli eventi e le dichiarazioni rilasciate durante il confronto.

L’idillio è finito, o forse non è mai iniziato. Lo Stadio Olimpico si trasforma in un tribunale a cielo aperto dove Gian Piero Gasperini, nonostante l’1-1 contro la “sua” ex Atalanta, decide di non indossare più i panni del pompiere e punta il dito contro il convitato di pietra della serata: Claudio Ranieri. Il Senior Advisor, presente in tribuna ma “oscurato” dai maxischermi, è il destinatario di una frecciata che sibila tra le mura di Trigoria: « Il pubblico non merita questo teatrino che non ho creato io. Non voglio essere messo sullo stesso piano di chi ha alimentato questa situazione». Gasperini non accetta il ruolo di comprimario in una sceneggiatura scritta da altri.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Gasperini rompe col passato: «Io non ho creato questo teatrino»

Verso Roma-Midtjylland, Gasperini: Mi piace il clima chi si è creato in squadra | Europa League

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