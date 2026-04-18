Gasperini e la diatriba con Ranieri | Il pubblico della Roma non merita questo teatrino

L'allenatore ha commentato la polemica tra due colleghi, sottolineando che il pubblico della Roma non merita le tensioni che si sono create. In un'intervista televisiva, ha evitato di approfondire il suo eventuale futuro e quello dell'altro tecnico coinvolto, affermando di essere stato coinvolto in questa vicenda senza averne cercato il protagonista. Da circa una settimana, si discute esclusivamente di questa disputa, senza che si siano fatte altre considerazioni.

In tv Gasperini glissa sul suo futuro e quello di Ranieri in giallorosso: "Sono stato tirato dentro a questa cosa, da una settimana non si parla d'altro. vediamo a fine stagione".🔗 Leggi su Fanpage.it

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#Gasperini sulla stagione all’ #ASRoma: “È stata un'esperienza straordinaria. Sono arrivato a #Roma con tanto scetticismo e un po' di sana rivalità. Ho una squadra che mi segue e di ciò sono grato a giocatori e tifosi. Quello che sarà tra un mese si affronterà a x.com

Così Gasperini a fine partita: “Ranieri Sono stato tirato dentro questa cosa. Da una settimana non si parla di altro. Non ho mai dato risposte e continuo a non darle. Non mi sembra una cosa piacevole per la gente che c’era allo stadio. Abbiamo ancora cinq - facebook.com facebook