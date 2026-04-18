Il tecnico dell'Atalanta ha commentato i fischi ascoltati allo stadio Olimpico, considerandoli giustificati e legati a un certo spettacolo che si è visto in campo. Prima della partita contro questa squadra, i tifosi presenti hanno applaudito, ma il loro entusiasmo è stato accompagnato da critiche rivolte alla squadra ospite. Il mister ha espresso gratitudine per il calore del pubblico, sottolineando comunque l’atmosfera turbolenta del match.

(Adnkronos) – Gian Piero Gasperini ringrazia i tifosi della Roma presenti all'Olimpico per gli applausi ricevuti prima della partita contro l'Atalanta: "Il pubblico – ha detto il tecnico giallorosso ai microfoni di Dazn – è stato straordinario come sempre con la sua presenza. Erano quasi sessantamila, come sempre, ed è qualcosa di difficilmente ripetibile da più parti". L'allenatore giallorosso ha commentato anche lo striscione esposto dalla Curva Sud (“Qualsiasi sia il ruolo che uno occupa all’ombra di questo nome, siamo tutti obbligati a garantire romanismo, impegno e valore. La Roma è una cosa seria”), chiusura di una settimana tesa per via del botta e risposta a distanza con il senior advisor del club Claudio Ranieri: "Striscioni? Sono stati di grande maturità, la squadra ha dato tutto quello che poteva.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

GASPERINI: Scudetto Vogliamo vivere il sogno a lungo, poi commenta l'ESPULSIONE | DAZN

Notizie correlate

Gasperini e la diatriba con Ranieri: “Il pubblico della Roma non merita questo teatrino”In tv Gasperini glissa sul suo futuro e quello di Ranieri in giallorosso: "Sono stato tirato dentro a questa cosa, da una settimana non si parla...

Leggi anche: Gasperini: "Si è visto il meglio e il peggio della Roma. E sui fischi della curva..."

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Gasperini: Fischi Olimpico giustificatissimi, il pubblico della Roma non merita questo teatrino; Gasperini: Fischi Olimpico giustificatissimi, il pubblico della Roma non merita questo teatrino.

Gasperini: Fischi Olimpico giustificatissimi, il pubblico della Roma non merita questo teatrino(Adnkronos) – Gian Piero Gasperini ringrazia i tifosi della Roma presenti all’Olimpico per gli applausi ricevuti prima della partita contro l’Atalanta: Il pubblico – ha detto il tecnico giallorosso a ... pianetagenoa1893.net

Roma, Gasperini usa la Sud per mandare una frecciata a Ranieri: Fischi meritati. Cosa succederà a fine stagioneRoma, Gasperini usa la Curva Sud per mandare una frecciata a Ranieri: Fischi meritati. Cosa succederà a fine stagione ... sport.virgilio.it

Roma, notte del giudizio per Ranieri: l’Olimpico tra amore e fischi #ASRoma x.com

Si è comportato da gran signore, domani facciamogli sentire il nostro amore all’Olimpico”. Questo commento di un tifoso su X riassume perfettamente quello che sta succedendo attorno a Gian Piero Gasperini. Dopo una conferenza stampa finita tra le lacrime, - facebook.com facebook