Nasce a Roma il Festival Un solo mare dall’ 11 al 15 febbraio all’Auditorium Parco della Musica

Nasce il Festival UN SOLO MARE 11-15 febbraio 2026 Prima edizione Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone Cinque giorni di incontri, conferenze, lectio, mostre, laboratori didattici, spettacoli, concerti dedicati alla cultura del mare Scienziati, scrittori, esploratori, economisti, atleti, artisti e tecnologi, si confronteranno sulle sfide ambientali, culturali e sociali legate al mondo del mare Tra gli ospiti attesi: Elisabetta Dami, Dario Fabbri, Björn Laon, Nicola Piovani, Andrea Rinaldo, Claudio Sciarrone, Alessandra Sensini, Giovanni Soldini Dall'11 al 15 febbraio 2026 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone si svolgerà la prima edizione di Un Solo Mare, un nuovo Festival prodotto dalla Fondazione Musica per Roma che intende celebrare il mare, patrimonio condiviso e risorsa insostituibile.

