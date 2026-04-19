Roma dice addio ai gabbiotti dei vigili | ne resteranno soltanto sedici

A Roma si sta procedendo alla rimozione della maggior parte delle gabbiotti dei vigili urbani presenti in città. Solo sedici di queste strutture rimarranno in piedi, mentre tutte le altre verranno eliminate. La decisione riguarda le postazioni di sorveglianza e di presidio utilizzate dagli agenti della polizia locale. La modifica interesserà diverse zone della città, con l’obiettivo di rinnovare l’aspetto urbano e ottimizzare gli spazi pubblici.

I romani stanno per dire addio alla maggior parte delle “garitte” della polizia locale di Roma, ovvero i gabbiotti dove dovrebbero trovare “ricovero” i caschi bianchi della Capitale. Condizionale d’obbligo perché, visto lo stato di degrado e abbandono, queste strutture sono, in pratica.🔗 Leggi su Romatoday.it

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