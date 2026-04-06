Un ragazzo di sedici anni è morto dopo essere stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi in una zona trafficata della città. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto coinvolta non avrebbe rispettato il segnale di precedenza. La vittima, promessa del settore giovanile di una squadra locale, era conosciuta per la passione per il calcio e si trovava con il pallone ai piedi al momento dell’incidente.

Roma, 6 aprile 2026 – Attraversava la strada a piedi, quando è stato travolto. Secondo le ultime informazioni Mattia Rizzetti è stato falciato sulle strisce pedonali: è morto a 16 anni in un drammatico incidente avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile in via Ratto delle Sabine, a Casal Monastero, Municipio IV di Roma. Mattia è stato soccorso in condizioni gravissime: arrivato in ospedale ha cessato di vivere. Illeso il conducente dell’auto, un 19enne, che è stato sottoposto ai test di rito. “Una vita spezzata troppo presto, proprio nel suo quartiere, in modo così drammatico, è qualcosa che colpisce nel profondo tutti noi – ha commentato il presidente del Municipio, Massimiliano Umberti –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’addio a Mattia Rizzetti, promessa del Roma City, falciato sulle strisce. “Sedici anni e un pallone sempre tra i piedi”

Tragico incidente, giovane calciatore travolto sulle strisce: Mattia Rizzetti muore a 16 anni a RomaDramma nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile a Roma, nella zona di Casal Monastero , nel IV Municipio Tiburtino.

Travolto nella notte a Roma: muore a 16 anni Mattia Rizzetti, promessa del calcio giovanileChi era Mattia Rizzetti e cosa è successo nella notte? Aveva solo 16 anni, un pallone sempre tra i piedi e una vita ancora tutta da scrivere.

Temi più discussi: Mattia Rizzetti morto in un incidente a Roma: il 16enne investito a Casal Monastero era una promessa del calcio; Incidente a Casal Monastero, Mattia Rizzetti muore a 17 anni investito sulle strisce. L'addio al giovane calciatore; Roma, il 9 aprile il concerto della Banda dell'Esercito al centro congressi La Nuvola con Riccardo Muti; Roma, apre la gelateria AUTentica gestita da ragazzi con il disturbo dello spettro autistico.

Addio a Mattia Rizzetti, nella notte la disgrazia atroceRoma si risveglia sotto il peso di un lutto che toglie il fiato, l'ennesima giovane vita spezzata sull'asfalto della Capitale. Si chiamava Mattia ... thesocialpost.it

Incidente a Casal Monastero, Mattia Rizzetti muore a 17 anni investito sulle strisce. L'addio al giovane calciatoreTerribile incidente nella notte a Casal Monastero, in provincia di Roma. A perdere la vita Mattia Rizzetti, un giovane calciatore di 17 anni di Aranova militante nella Roma City FC. ilmattino.it

È Mattia Rizzetti, calciatore della formazione Under 17 del Roma City Fc, la vittima, appena 16enne, del tragico incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica in zona Casal Monastero, nel Municipio Roma IV. Il ragazzo è stato investito in via Ratto delle facebook

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